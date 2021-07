Le général de corps d'armée et ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le général de corps d'armée, ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang a eu le 1er juillet une conversation en ligne avec son homologue indien Rajnath Singh

Le ministre vietnamien a partagé les pertes du peuple indien causées par la pandémie de COVID-19 ces derniers temps. Il s'est déclaré convaincu qu’avec des mesures proactives prises par le gouvernement indien et l’assistance efficace du ministère de la Défense et de l'armée, l’Inde surmonterait rapidement cette période difficile.

Il a aussi souligné que le gouvernement et les agences vietnamiens, dont les forces armées, mobiliseraient toutes les ressources avec une haute détermination pour contrôler la pandémie de COVID-19, rétablir la production, assurer la sécurité des habitants et des citoyens étrangers au Vietnam.

Lors de la conversation, les deux parties ont évalué que depuis 2020, les évolutions complexes du COVID-19 affectaient considérablement le plan de coopération entre les deux ministères de la Défense.

Dans les temps à venir, les deux ministres ont convenu qu'il était nécessaire d'intensifier les contacts et échanges à haut niveau pour mettre en œuvre pleinement les mécanismes de coopération établis et les accords signés, avec l’accent mis sur la formation, l’entraînement, l'industrie de la défense, le maintien de la paix de l’ONU, le partage d'informations et d'expériences en matière de prévention et de contrôle du COVID-19, la coordination dans le traitement des questions de sécurité...

Le Vietnam soutient la politique d'"Orientation vers l'Est" de l’Inde ainsi que la coopération plus forte de l'Inde avec l'ASEAN dans ses affaires communes pour contribuer au maintien de la sécurité, de la paix, de la stabilité et du développement de la région et du monde, dans le respect du droit international. -VNA