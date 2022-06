Budapest (VNA) - Dans le cadre de la visite officielle en Hongrie du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, le ministre vietnamien de la Justice Le Thanh Long et la ministre hongroise de la Justice Judit Varga ont signé le 27 juin un programme de coopération entre les deux ministères de la Justice pour la période 2022- 2023 en présence des présidents de l'Assemblée nationale des deux pays.

Le ministre vietnamien de la Justice Le Thanh Long et la ministre hongroise de la Justice Judit Varga signent le 27 juin un programme de coopération entre les deux ministères de la Justice pour la période 2022- 2023 en présence des présidents de l'Assemblée nationale des deux pays. Photo / VNA

Le programme de coopération se concentrera sur des sujets que le Vietnam a besoin d'expérience et la Hongrie a des atouts tels que le mécanisme de recouvrement des avoirs illicites dans les affaires de corruption, le mécanisme de règlement à guichet unique, et l’application des technologies de l'information dans l'exécution des jugements civils et le perfectionnement du droit sur la justice internationale.

Le même jour, les deux ministres ont eu une séance de travail bilatérale pour discuter des mesures visant à promouvoir davantage la coopération juridique et judiciaire entre les deux ministères de la Justice.

Le ministre Le Thanh Long a souhaité que la Hongrie, forte de sa riche expérience dans l'édification et le perfectionnement du système judiciaire et de la réforme judiciaire, poursuive ses activités spécifiques d'appui au ministère vietnamien de la Justice en particulier, et aux autres organes judiciaires vietnamiennes en général. – VNA