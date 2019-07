Le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel et le président de la Commission des Relations extérieures du Comité central du PCV Hoang Binh Quan (gauche). Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel, s'est entretenu avec le président de la Commission des Relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnal, Hoang Binh Quan, lundi à Hanoï.



Fabien Roussel et d'autres responsables du PCF sont en visite de travail au Vietnam à partir du 17 juillet.



Lors de l’entretien, les deux parties se sont informées de la situation des deux Partis et des pays, et ont examiné les problèmes émergents aux niveaux régional et mondial, y compris la question de la mer Orientale.



Ils ont discuté des mesures visant à renforcer les liens des deux parties dans un proche avenir, notamment la célébration du 100e anniversaire de la fondation du PCF en 2020, s’orientant vers la 22e réunion internationale des partis communistes et ouvriers, ainsi que l’intensification des échanges entre les jeunes dirigeants des deux Partis.



Pendant le séjour, M. Roussel a également tenu des séances de travail avec le membre du Politburo, secrétaire du Comité central et président de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, Pham Minh Chinh, et le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan.



La délégation a également travaillé avec le Comité populaire de Hanoi et visité plusieurs sites culturels et historiques de la capitale et d’autres localités, notamment la prison de Con Dao dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud). -VNA