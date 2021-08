Le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, au séminaire virtuel sur le traitement des conséquences de la guerre.



Hanoï (VNA) - Le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, et le sénateur américain Patrick Leahy ont assisté le 3 août à un séminaire virtuel sur le traitement des conséquences de la guerre.



Cet événement, organisé par le United States Institute of Peace (USIP), a commencé par la présentation d’un projet sur le traitement des conséquences de la guerre et la recherche des soldats vietnamiens disparus pendant la guerre (VMIA), lancé par l'USIP.

Selon le sénateur Patrick Leahy, ce projet VMIA témoigne de la volonté de la partie américaine de répondre à la bonne volonté du gouvernement et du peuple vietnamiens dans le soutien à la recherche des soldats américains disparus depuis plus de 40 ans. Il a également déclaré apprécier la coopération entre les deux pays au cours de ces derniers temps dans le traitement des conséquences de la guerre.

Soullignant l'importance de la coopération entre le Vietnam et les Etats-Unis pour traiter les conséquences de la guerre, en particulier dans la recherche des soldats vietnamiens disparus pendant la guerre, le vice-ministre Hoang Xuân Chiên a proposé à la partie américaine de réaffirmer son engagement et de continuer à coopérer étroitement et efficacement avec le Vietnam dans le déminage et le traitement des conséquences de la dioxine au Vietnam. Selon lui, dans l'immédiat, il est nécessaire d’accélérer la décontamination de la dioxine dans l'ensemble de l’aéroport de Biên Hoa, province de Dông Nai (Sud).

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis, Ha Kim Ngoc, a souligné l'importance du traitement des conséquences de la guerre, en particulier la recherche des soldats vietnamiens morts ou disparus pendant la guerre pour le processus de réconciliation et de pansement des blessures de la guerre, contribuant au développement intégral des relations entre les deux pays.

Remerciant le gouvernement américain pour avoir distribué des doses de vaccin contre le coronavirus au Vietnam, l’ambassadeur a affirmé que le soutien continu des Etats-Unis en matière de vaccins, équipements médicaux et médicaments dans la lutte contre le COVID-19 serait une illustration vivante de l'amitié et du partenariat intégral entre les deux pays. -VNA