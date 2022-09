Photo: VNA



Washington (VNA) - Une délégation de la Commission des sciences, des technologies et de l'environnement de l'Assemblée nationale et du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-États-Unis a effectué une visite de travail aux Etats-Unis du 21 au 28 septembre, en vue de promouvoir la coopération des organes législatifs des deux pays dans les sciences, les technologies et l’environnement.

La délégation est conduite par Lê Quang Huy, président de la Commission des sciences, des technologies et de l'environnement de l’AN et du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-États-Unis.

La délégation vietnamienne a rencontré des représentants du Congrès des Etats-Unis, du Département d’Etat américain, du Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN (USABC), des universités et des entreprises américaines.

Lors des rencontres, Lê Quang Huy a souligné le but de sa visite qui est de contribuer à approfondir davantage le partenariat intégral entre les deux pays et de promouvoir la coopération entre les organes législatifs des deux pays, en particulier dans les sciences, les technologies et l’environnement.

Il a affirmé que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme l'un des partenaires les plus importants et souhaitait toujours développer le partenariat intégral de plus en plus substantiel, approfondi, stable et pérenne avec les Etats-Unis, sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de chacun et mettre progressivement à niveau les deux relations entre les pays lorsque les conditions sont réunies.

Il a également informé que l’AN du Vietnam avait créé le Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-États-Unis, souhaitant voir la partie américaine promouvoir la création du Groupe des parlementaires proches du Vietnam au Congrès des Etats-Unis.

Les représentants des organes du Congrès et des autorités des Etats-Unis ont souhaité voir les relations entre les deux pays se développer à un nouveau niveau, tout en exprimant leur intérêt pour la promotion de la création du Groupe des parlementaires proches du Vietnam.

Les deux parties ont discuté de mesures pour renforcer davantage les relations entre l’AN du Vietnam et le Congrès des Etats-Unis.

La partie américaine a également partagé de nombreuses informations et expériences en matière d'élaboration et d'application des lois, plaidant pour une coopération plus étroite dans les domaines de la transition énergétique, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la protection de l'environnement et de la réponse au changement climatique, dans le temps à venir.

À cet égard, la partie vietnamienne a également souhaité voir les États-Unis aider le Vietnam dans le transfert de technologie, le soutien financier, l'amélioration de la qualité des ressources humaines et l'élaboration de politiques et de lois pertinentes pour le Vietnam….

Photo: VNA



En Californie, les deux parties ont également partagé les avantages et les inconvénients lors de la mise en œuvre des objectifs de neutralité carbone et ont convenu que le développement des énergies renouvelables doit être basé sur les conditions socio-économiques de chaque pays, les ressources financières et humaines.

Les représentants politiques californiens ont hautement apprécié les contributions actives de la communauté vietnamienne aux États-Unis et accepté de continuer à favoriser les activités des entreprises vietnamiennes et la vie de la communauté vietnamienne aux Etats-Unis. -VNA