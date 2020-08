Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a eu le 6 août une conversation téléphonique avec le secrétaire d’Etat américain, Michael Pompeo, à l’occasion du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



Pham Binh Minh a déclaré que les Etats-Unis étaient l’un des partenaires de premier rang du Vietnam. Il a déclaré apprécier les programmes de coopération humanitaire, de traitement des conséquences de la guerre, de décontamination de dioxine, qui contribuaient considérablement à la consolidation de la confiance mutuelle. Il a également salué la flexibilité des deux pays dans l’organisation des activités marquant le 25e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques dans le contexte de COVID-19, notamment l’échange de lettres de félicitations entre dirigeants.



Michael Pompeo a déclaré apprécier le renforcement et l’élargissement du partenariat intégral entre les deux pays sur la base du respect mutuel de l’indépendance, de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale et du régime politique, ainsi que de la vision commune sur la paix, la stabilité en Indo-Pacifique. Le secrétaire d’Etat américain a affirmé l’engagement de son pays de maintenir des relations stables avec le Vietnam, de continuer de renforcer la coopération humanitaire et le traitement des conséquences de la guerre. Il a déclaré se réjouir que le Vietnam aille accueillir des volontaires américains qui enseigneraient l’anglais selon l’accord d’application du programme Peace Corps.



Les deux parties ont discuté des mesures face au COVID-19, du rapatriement de ressortissants et de la coopération dans la relance et le maintien des chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales...



En tant que président de l’ASEAN en 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021, le Vietnam continuera de travailler avec les Etats-Unis et les partenaires dans le traitement des défis communs, pour contribuer au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et du développement dans la région et dans le monde, a affirmé Pham Binh Minh.



Appréciant le rôle du Vietnam dans les questions mondiales, Michael Pompeo a émis le souhait de continuer de renforcer la coopération avec le Vietnam pour promouvoir le partenariat stratégique ASEAN – Etats-Unis. -VNA