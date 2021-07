Le vice-Premier ministre vietnamien Pham Binh Minh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre vietnamien Pham Binh Minh a eu, jeudi soir 1er juillet, un entretien virtuel avec le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis Jake Sullivan pour discuter des relations Vietnam-États-Unis et des questions internationales, régionales d’intérêt commun.

Les deux parties ont estimé que le partenariat intégral Vietnam-États-Unis continuait de se développer dans tous les domaines, bénéficiant aux deux peuples et contribuant activement au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région Asie-Pacifique et dans le monde. Les deux parties ont également convenu d'approfondir leurs relations bilatérales via des mesures spécifiques tels que le maintien des échanges et contacts de haut niveau, le renforcement de la coopération bilatérale dans le règlement des conséquences de la guerre, la science et la technologie, l'éducation et la formation, la résilience au changement climatique...

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a apprécié le rôle des États-Unis dans le soutien aux pays dans le monde en matière de vaccins, via le programme Facilité COVAX ainsi que dans la coopération bilatérale. De même, il souhaite que la partie américaine continue d’assister le Vietnam à recevoir rapidement la source de vaccin déjà engagée. Il a demandé la partie américaine à coopérer étroitement avec les agences vietnamiennes pour promouvoir les relations économiques - commerciales - d'investissement entre les deux pays pour un développement harmonieux et durable.

De son côté, le conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan, a affirmé que les États-Unis continueraient d'attacher de l'importance au partenariat intégral avec le Vietnam.

M. Sullivan a affirmé que les États-Unis continueraient à soutenir le Vietnam et d'autres pays en la matière de vaccins pour lutter contre l'épidémie de COVID-19. La partie américaine collaborera étroitement avec le Vietnam pour renforcer les relations économiques - commerciales - d'investissement pour l’intérêt des entreprises et habitants des deux pays, a-t-il précisé.

Enfin, Pham Binh Minh et Jake Sullivan ont convenu de renforcer la coordination lors des forums internationaux tels que le Conseil de sécurité des Nations Unies pour régler les défis communs.

Les deux parties ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun comme la coopération de sous-région du Mékong, la réponse au changement climatique. Elles ont affirmé leur soutien au rôle central de l'ASEAN, à la libre navigation et au règlement des différends en Mer Orientale sur la base du droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.-VNA