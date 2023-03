Le ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bui Thanh Son (à droite), et le ministre des Affaires étrangères, des Affaires internationales, du Commerce et de l'Énergie du Commonwealth de la Dominique, Vince Henderson. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam et la Dominique continueront à travailler en étroite collaboration pour intensifier leur coopération tant au niveau bilatéral que multilatéral.C’est ce dont ont convenu le ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bui Thanh Son, et le ministre des Affaires étrangères, des Affaires internationales, du Commerce et de l'Énergie du Commonwealth de la Dominique, Vince Henderson, lors de leur entretien tenu à Hanoï le 20 mars.Le ministre Bui Thanh Son a salué la visite du ministre Vince Henderson au Vietnam, affirmant qu’il s’agissait de la première visite d’un membre du gouvernement du Commonwealth de la Dominique au Vietnam, en particulier au moment où les deux pays célèbrent cette année le 10e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (1er novembre 2013).Le Vietnam attache toujours de l’importance à ses relations avec la Dominique, a affirmé le ministre Bui Thanh Son, avant d'exprimer son espoir que les deux parties continueront à rechercher des possibilités afin de renforcer les relations bilatérales, notamment dans les domaines du commerce, de l’agriculture, du tourisme et des échanges interpersonnels.Le chef de la diplomatie vietnamienne a également proposé de multiplier les visites de délégations de ministères et d’entreprises, ainsi que les contacts entre les dirigeants à tous les niveaux en marge des conférences internationales et des forums multilatéraux, de renforcer la coopération aux Nations unies et dans d'autres forums multilatéraux.Pour sa part, le ministre Vince Henderson a affirmé la volonté de la Dominique de renforcer ses relations avec le Vietnam. Il a apprécié la position croissante du Vietnam dans la région ainsi que dans le monde, avant d’exprimer sa conviction que le Vietnam continuerait à récolter de plus grands succès en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour le mandat 2023-2025.Le ministre Vince Henderson a en outre demandé au Vietnam de partager ses expériences de développement. Il a également émis le souhait que les deux parties intensifient leur coopération dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de la réponse au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer.Au cours de leur entretien, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération du Vietnam avec les pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) ainsi que les relations entre la Dominique et l'Asie du Sud-Est. Elles ont également échangé des points de vues sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun.Pendant son séjour au Vietnam qui se poursuit jusqu'au 22 mars, le ministre Vince Henderson a rencontré des dirigeants d'un certain nombre d'entreprises privées, dont le fabricant de véhicules électriques Vinfast, et a visité plusieurs sites touristiques et culturels à Hanoï. -VNA