Miguel Diáz-Canel Bermúdez a été élu au poste de premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba. Photo : AFP/VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion de l’élection de Miguel Diáz-Canel Bermúdez au poste de premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, lui a adressé un message de félicitations.



L’Agence vietnamienne d’Information (VNA) tient à vous présenter ci-dessous ce message de félicitations dans son intégralité:



“Cher camarade Miguel Díaz-Canel Bermúdez,



Au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, je suis très heureux de vous adresser mes salutations fraternelles et mes plus chaleureuses félicitations à l'occasion de votre élection par le VIIIe Congrès national en tant que premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC).



Avec une grande joie, je vous félicite chaleureusement d'avoir organisé avec succès le VIIIe Congrès national, événement politique transcendantal, pour la continuité historique de la Révolution cubaine, de la pensée et du travail de Fidel et Raúl, dignes et ultimes représentants de la Génération du Centenaire.



Je suis pleinement convaincu que sous la direction du glorieux Parti communiste de Cuba que vous dirigez, le peuple cubain frère surmontera toutes les difficultés et tous les défis, et mettra en œuvre avec succès les lignes directrices élaborées par le VIIIe Congrès, remportera de plus grandes victoires dans la cause de construction et de défense de la belle Patrie cubaine et pour l’objectif de construction d’un socialisme prospère et durable.



Profitant de cette occasion, je réaffirme une fois de plus le désir et la détermination du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens de continuer à renforcer et à approfondir encore les relations d'amitié spéciale, de coopération intégrale et de solidarité fidèle entre les Partis, les États et les peuples du Vietnam et de Cuba.



Je vous souhaite bonne santé, bonheur et succès dans votre haute et noble responsabilité.



J'espère vous accueillir de nouveau au Vietnam dans un proche avenir.



Recevez, cher camarade, un gros câlin”.-VNA