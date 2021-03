Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères du Vietnam, Bui Thanh Son. Photo : VNA

Hanoï, 3 mars (VNA) - La 6e consultation politique Vietnam-Cuba au niveau du vice-ministre des Affaires étrangères a été tenue par vidéoconférence le 2 mars, sous la présidence du vice-ministre permanent des Affaires étrangères du Vietnam, Bui Thanh Son et du premier vice-ministre des Affaires étrangères de Cuba Marcelino Medina Gonzalez.Les participants à l'événement comprenaient l'ambassadeur du Vietnam à Cuba Le Thanh Tung et l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando, Nicolas Hernandez.Le vice-ministre Bui Thanh Son a informé de la situation du Vietnam, y compris les résultats importants du 13e Congrès national du Parti, les mesures en réponse au COVID-19, le développement économique et la sécurité sociale. Il a affirmé que le Vietnam chérissait toujours et souhaitait continuer d'approfondir l'amitié traditionnelle spéciale et la coopération intégrale avec Cuba.Pour sa part, Marcelino Medina Gonzalez a également informé sur la situation de son pays, les mesures pour faire face aux difficultés causées par l’embargo et la pandémie de COVID-19, et la mise à jour du modèle socio-économique.Les deux responsables ont examiné et évalué les domaines de coopération entre le Vietnam et Cuba , ainsi qu'entre les deux ministères des Affaires étrangères. Ils ont également étudié les moyens de développer les relations bilatérales de manière plus intensive et plus globale.Ils ont convenu de maintenir une coordination étroite pour organiser des visites de haut niveau lorsque cela était possible; mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération; accroître les échanges entre les ministères, les secteurs et les entreprises des pays; promouvoir les liens commerciaux et d'investissement; et travailler ensemble dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé, la science et la technologie, la culture, les sports et le tourisme.Lors de la consultation , les vice-ministres des Affaires étrangères ont eu une discussion approfondie sur les questions régionales et mondiales d'intérêt commun. Ils ont convenu de la poursuite de la coordination et du soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux dont le Vietnam et Cuba sont membres.-VNA