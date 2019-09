Le 3e dialogue sur la politique de défense entre le ministère vietnamien de la Défense et le ministère cubain des Forces armées révolutionnaires à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 3e Dialogue sur la politique de défense entre le ministère vietnamien de la Défense et le ministère cubain des Forces armées révolutionnaires a eu lieu le 17 septembre à Hanoï.

La délégation vietnamienne était conduite par le général de corps d'armée Nguyên Chi Vinh, membre du Comité central du Parti, membre de la Permanence de la Commission militaire centrale, et vice-ministre de la Défense. La délégation cubaine était dirigée par le général de corps d’armée Álvaro López Miera, chef d'État-major général, premier vice-ministre des Forces Armées Révolutionnaires de Cuba.

Les deux parties ont partagé leurs points de vue sur la situation mondiale et régionale ainsi que des questions d’intérêt commun. Elles ont évalué les résultats de la mise en œuvre des programmes de coopération bilatérale conclus lors du 2e Dialogue Vietnam-Cuba sur la politique de défense, avant de discuter des orientations de coopération futures et de la rédaction de documents sur le bilan des 60 ans des relations bilatérales dans la défense (1960-2020).

Elles ont convenu de multiplier les visites de délégations et de poursuivre la mise en œuvre du plan de coopération bilatérale dans la défense durant la période 2017-2019.

La partie vietnamienne a déclaré souhaiter que le ministre cubain des Forces armées révolutionnaires effectue en 2020 une visite au Vietnam pour signer le plan de coopération pour la période 2020-2022 et assister à des évènements marquant le 60e anniversaire des relations bilatérales dans la défense.

Des responsables du ministère vietnamien de la Défense envisagent d’effectuer des visites à Cuba à l’occasion de la publication de livres et de la projection d’un documentaire sur les relations vietnamo-cubaines dans la défense, ainsi que pour participer à un meeting en l’honneur du 60e anniversaire de ces relations.

Le général Nguyen Chi Vinh a affirmé envoyer des experts à Cuba et accueillir des experts cubains au Vietnam pour partager des expériences en matière d'acupuncture et de traitement du mal de dos et des douleurs musculaires.

Le Vietnam est prêt à partager avec Cuba des expériences en matière de garantie de la cybersécurité, de développement des infrastructures informatiques, ainsi qu’à soutenir la formation d’experts cubains en industrie de la défense, en cybersécurité, en télécommunications…, a-t-il ajouté.

Concernant les livres et le film documentaire sur les 60 ans des relations Vietnam-Cuba dans la défense, les deux parties se sont engagées à redoubler leurs efforts et à collaborer étroitement pour rendre publiques ces œuvres en 2020. -VNA