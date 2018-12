Le général Nguyen Trong Nghia, chef adjoint du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam (gauche) et le général Miao Hua, président du Département du travail politique de la Commission militaire centrale chinoise. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation de l'Armée populaire du Vietnam conduite par le général Nguyen Trong Nghia, chef adjoint du Département général de la politique, effectue une visite de travail en Chine du 2 au 7 décembre.

Le 3 décembre, le général Nguyen Trong Nghia s'est entretenu avec le général Liu Dewei, chef adjoint du Département du travail politique de la Commission militaire centrale chinoise.

Selon Liu Dewei, la visite de la délégation des cadres politiques supérieurs de l'Armée populaire du Vietnam contribuerait au renforcement de l'amitié traditionnelle entre les armées et les peuples des deux pays, contribuant à rendre de plus en plus substantiel le partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays.

Ces derniers temps, les dirigeants de haut rang des deux pays ont créé des conditions favorables pour les deux armées de mettre en œuvre les contenus de coopération, la Déclaration sur la vision commune en matière de coopération dans la défense d'ici 2025 entre les deux ministères de la Défense, de contribuer activement aux relations entre les deux Partis et les deux États, a fait savoir le général Nguyen Trong Nghia.

A cette occasion, les deux parties ont également partagé des expériences, des résultats et des solutions concernant la propagande et l'éducation idéologique dans l'armée. Elles ont avancé des orientations de coopération entre le Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam et le Département du travail politique de la Commission militaire centrale chinoise dans les temps à venir.

Auparavant, la délégation vietnamienne est allée saluer le général Miao Hua, président dudit Département. -VNA