Hanoi, 17 janvier (VNA) - À l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Chine, le 18 janvier, les dirigeants des deux Partis et deux États ont échangé des messages de félicitations.

Le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Nguyên Phu Trong (droite) et le secrétaire général du Parti communiste et président de la Chine, Xi Jinping. Photo TTXVN

Les messages de félicitations des dirigeants vietnamiens ont été signés par le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Nguyên Phu Trong, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, et la présidente de l'Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân; et ceux des dirigeants chinois par le secrétaire général du Parti communiste et président de la Chine, Xi Jinping, le Premier ministre Li Keqiang, et le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, Li Zhanshu.

Les salutations des dirigeants vietnamiens ont mis en évidence les liens étroits entre les deux nations, ainsi que les soutiens importants et précieux mutuels, qui contribuent au succès de la libération nationale et de la construction du socialisme dans chaque pays.

L'amitié développée et cultivée par le président Ho Chi Minh et le président chinois Mao Zedong et des générations de dirigeants des deux pays est devenue un atout commun précieux, contribuant à maintenir le développement stable des relations traditionnelles Vietnam-Chine pour le bien des deux peuples.

Les dirigeants ont également affirmé la politique cohérente et à long terme du Parti et de l'État vietnamiens d'attacher une grande importance et d'accorder la priorité absolue au développement de l'amitié traditionnelle et du partenariat de coopération stratégique intégrale avec le Parti, l'État et le peuple chinois.

Pendant ce temps, les messages des dirigeants chinois ont mis en lumière le développement fructueux des relations bilatérales et de la coopération entre les domaines, affirmant que cela apportait des avantages pratiques à leurs peuples.

La Chine attache une grande importance à la promotion des relations sino-vietnamiennes et souhaite travailler plus étroitement avec le Vietnam afin de porter le partenariat de coopération stratégique intégrale à un niveau supérieur.

À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh, aussi président du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine, a adressé un message au chef de la diplomatie chinoise Wang Yi, également président du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Chine-Vietnam.- VNA