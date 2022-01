Le secrétaire général du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong, et le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - A l'occasion du 72e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18 janvier 1950 - 18 janvier 2022), le secrétaire général du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong, et le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc, ont échangé lundi 17 janvier des messages de félicitations avec le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê ont également échangé des messages de félicitations avec le Premier ministre Li Keqiang, le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Li Zhanshu.

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, et le conseiller d'Etat chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi, ont également échangé des messages de félicitations. -VNA