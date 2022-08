L'Association d'amitié Vietnam - Cambodge et son homologue Cambode-Vietnam ont signé un accord de coopération pour la période 2022 - 2027. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) - Une délégation de l'Association d'amitié Vietnam - Cambodge conduite par sa présidente Nguyen Thi Thanh, aussi présidente de la Commission des affaires liées aux députés du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN), effectue une visite de travail au Cambodge du 1er au 4 août.

La délégation de l'Association d'amitié Vietnam - Cambodge s'est entretenue avec celle de l'Association d'amitié Cambodge - Vietnam conduite par sa présidente Men Sam An, aussi vice-Premier ministre, ministre des Relations avec l’Assemblée nationale, le Sénat et l’Inspection.

Elle a aussi effectué des visites de courtoisie auprès du président de l'Assemblée nationale Samdech Heng Samrin, du président du Sénat Samdech Say Chhum, du Premier ministre du Cambodge Samdech Techo Hun Sen, et a visité l'ambassade du Vietnam au Cambodge.

Mme Nguyen Thi Thanh, présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge rencontre le Premier ministre du Cambodge Samdech Techo Hun Sen. Photo : VNA

Lors de la rencontre, les deux associations d'amitié ont convenu du contenu du programme de coopération en 2022 et signé un accord de coopération pour la période 2022 - 2027.

L'Association d'amitié Vietnam - Cambodge se coordonne avec l'Association d'amitié Cambodge – Vietnam pour préserver et promouvoir l'amitié et la tradition de solidarité, de coopération et d'assistance mutuelle entre les deux peuples, pour la paix, la stabilité et le développement prospère de chaque pays, a affirmé la présidente de l'Association d'amitié Vietnam - Cambodge, Nguyen Thi Thanh.

S’agissant des tâches de deux associations dans les temps à venir, les dirigeants cambodgiens ont souligné qu’elles devraient continuer à mettre en œuvre efficacement les activités d'échange entre les deux peuples, à renforcer la sensibilisation notamment auprès des jeunes sur les relations bilatérales.

Dans le cadre de cette tournée, Nguyen Thi Thanh et sa suite sont allées offrir des cadeaux aux Cambodgiens d'origine vietnamienne et aux Cambodgiens en difficulté dans les provinces du Nord-Ouest du Cambodge.-VNA