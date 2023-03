Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère cambodgien de l'Intérieur ont organisé le 4 mars à Hanoï une conférence pour dresser le bilan de leur plan de coopération en 2022. Ils ont signé à cette occasion un plan de coopération en 2023.



La conférence a été coprésidée par le ministre vietnamien de la Sécurité publique, To Lam, et le vice-Premier ministre cambodgien et ministre de l’Intérieur, Samdech Krolahom Sar Kheng.



Lors de la conférence, les deux parties ont passé en revue leur coopération l’année dernière, notamment l’échange d’informations, le soutien mutuel au sein des forums internationaux et régionaux. Elles ont constaté que le ministère vietnamien de la Sécurité publique avait partagé des expériences avec le ministère cambodgien de l’Intérieur sur divers aspects. Les deux parties avaient également mis en oeuvre de nombreuses activités de coopération en matière de prévention et de lutte contre la criminalité…



Le plan de coopération en 2023 entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère cambodgien de l'Intérieur a été signé par To Lam et Samdech Krolahom Sar Kheng. -VNA