Soc Trang, 18 juillet (VNA) - Des officiers du haut commandement militaire de la province de Soc Trang (Sud) ont eu le 17 juillet une séance de travail avec des représentants des Forces armées royales cambodgiennes, soulignant que la localité fait grand cas de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale entre les deux pays.

Photo : VNA



Le colonel Trân Van Lâu, chef du commandement, a informé la délégation cambodgienne de la situation socio-économique locale, de la défense et de la sécurité, en particulier des politiques religieuses et de minorités ethniques au cours du premier semestre 2018.



La province a bien mis en œuvre des politiques ethniques et religieuses, en particulier dans les zones rurales reculées et habitées par des ethnies khmères. Alors que les développements socio-économiques et la sécurité de la défense ont été maintenus, des modèles durables de réduction de la pauvreté ont également été développés, contribuant ainsi à améliorer la vie matérielle et spirituelle des habitants, a-t-il noté.



Il a affirmé que Soc Trang renforce toujours le bon voisinage, l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale et durable entre le Vietnam et le Cambodge. La province fera tous les possibles pour promouvoir la diplomatie populaire et la solidarité entre les deux peuples.



Pour sa part, le général Yong Mao, chef adjoint du Département de développement des Forces armées royales cambodgiennes, a déclaré que cette visite de travail à Soc Trang était l'occasion de renforcer la coopération et d'affirmer leur solidarité durable entre les deux pays.



Il a remercié le Vietnam, l'Armée populaire du Vietnam et Soc Trang, en particulier, d’avoir aidé le Cambodge à sortir du régime génocidaire, exprimant son espoir que les relations bilatérales se développeront heureusement et récolteront plus de succès à l'avenir. - VNA