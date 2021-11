Des délégués vietnamiens. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Bui Thi Minh Hoai, secrétaire du Comité central du Parti, présidente de la Commission de mobilisation des masses du Comité central, a eu le 29 novembre un entretien en ligne avec Men Sam An, membre de la permanence du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC), cheffe de la Commission de mobilisation des masses du Comité central du PPC, vice-Première ministre cambodgienne.



L'événement a permis aux deux parties de s’informer de la situation de leurs Partis et de leurs pays respectifs, de discuter de la coopération entre les Commissions de mobilisation des masses des Comités centraux du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du PPC, ainsi que de définir des orientations futures.



Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la coordination dans la sensibilisation et la mobilisation des masses, en particulier la jeune génération, pour préserver et développer les relations entre les deux pays. Elles ont également décidé de multiplier les échanges de délégations, d’informations et d’expériences, ainsi que de se coordonner dans les affaires internationales et régionales d’intérêt commun. -VNA