Hanoi, 28 novembre (VNA) - Le général de division Do Can, vice-président du Département général de la politique de l'Armée populaire vietnamienne, a reçu le 27 novembre à Hanoi le général de division Bin Rathmoni, vice-président du tribunal militaire cambodgien, en visite de travail au Vietnam.

Le général de division Do Can (droite) et le général de division Bin Rathmoni, vice-président du tribunal militaire cambodgien. Photo : VNA



Lors de la rencontre, le général de division Do Can a hautement apprécié les résultats de la coopération entre les tribunal et parquet militaires du Vietnam et ses homologues du Cambodge.



Le général de division Do Can a déclaré que cette visite actuelle de la délégation cambodgienne au Vietnam contribuerait à renforcer la confiance et la compréhension entre les deux armées, ainsi que l’amitié et la coopération entre leurs organes de protection juridique.



Pour sa part, Bin Rathmoni a recommandé aux deux organes de poursuivre leurs échanges de délégations à tous les niveaux et de partager leurs expériences pour mener à bien les missions assignées. –VNA