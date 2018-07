Hanoï (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam-Belgique, en collaboration avec l'ambassade de Belgique à Hanoï, a organisé vendredi un échange d'amitié en l'honneur du 187e anniversaire de la Fête nationale belge (21 juillet 1831) et du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (22 mars 1973).

Le président de l'Association d'amitié Vietnam-Belgique, Pham Manh Hung, également vice-ministre de l'Éducation et de la Formation, a déclaré que depuis que le prince Léopold Ier est devenu le premier roi de Belgique il y a 187 ans, la Belgique est rapidement devenue une nation industrialisée avec une économie parmi les plus développées au monde. Ce pays se classe actuellement au 21ème rang en termes d'indice de développement humain et compte 10 prix Nobel dans différents domaines.



Cette année, les deux pays célèbrent le 45ème anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, un jalon important dans les relations d'amitié et de coopération bilatérales.



Selon Pham Manh Hung, le Vietnam est devenu un partenaire important de la Belgique en Asie du Sud-Est en tous domaines: politique, économie, commerce, culture, éducation et formation, recherche scientifique.



Les deux parties ont coopéré étroitement au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales telles que l'Organisation des Nations Unies (ONU), le Sommet Asie-Europe (ASEM), l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), etc.

Des milliers d'étudiants, de docteurs et de médecins vietnamiens ont reçu une formation en Belgique. Notamment, plus de 2.000 Vietnamiens ont terminé le programme de Master Solvay au Vietnam, a déclaré Pham Manh Hung.

Anke Van Lancker, chef de mission adjointe de l'ambassade de Belgique au Vietnam, a passé en revue les principales réalisations de la coopération bilatérale depuis 45 ans, notamment dans l'économie, la culture, l'éducation et la formation. Elle a souhaité que l'Association d'amitié Vietnam-Belgique continue d'œuvrer au rapprochement des deux peuples. -VNA