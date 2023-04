La délégation à l'ambassade du Vietnam en Australie. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation de haut rang du ministère vietnamien de la Sécurité publique, conduite par le général de brigade Nguyen Van Long, vice-ministre de la Sécurité publique, a effectué une visite de travail en Australie du 10 au 15 avril.La délégation a eu des séances de travail avec le directeur de l'Agence nationale de gestion des urgences d'Australie, le ministère australien de l'Intérieur sur la réponse et la gestion des situations d'urgence (catastrophes naturelles, incendies, combats, etc.), le commandant adjoint de la Police de l'État de la Nouvelle-Galles du Sud. Elle a visité le Centre d’urgence de la Nouvelle-Galles du Sud, le centre de détention de Long Bay à Sydney et aussi l’ambassade du Vietnam en Australie.La visite ouvre des opportunités de coopération pour répondre aux urgences à grande échelle, assurer l'ordre de la circulation et la gestion des prisons. Elle contribue à approfondir les relations de coopération effective et substantielle actuelle entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les forces de l'ordre australiennes dans les domaines tels que la prévention et le contrôle de la criminalité, l'échange d'informations sur la sécurité internationale et régionale, l'immigration et la gestion de l'immigration, l'exécution des sanctions pénales et l'assistance judiciaire, la mise en œuvre des accords d'extradition et l'Accord sur le transfert des personnes condamnées entre les deux pays. - VNA