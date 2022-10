Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le sénateur australien Tim Ayres, le 17 octobre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé à l’Australie de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam pendant la coprésidence du programme de l'OCDE pour l'Asie du Sud-Est, contribuant ainsi à la promotion de la coopération bilatérale.

Le chef du gouvernement vietnamien a reçu le 17 octobre à Hanoï le sénateur australien Tim Ayres, ministre du Commerce et aussi ministre de la Fabrication, en visite de travail au Vietnam à l’occasion de sa coprésidence du Forum ministériel OCDE-Asie du Sud-Est 2022, qui a lieu les 17 et 18 dans la capitale vietnamienne.

Ce forum est une opportunité pour les deux pays de promouvoir la coopération bilatérale et de s'engager dans des activités multilatérales, servant de passerelle pour rendre plus efficace et substantielle la coopération entre les pays de l'OCDE et de l'Asie du Sud-Est, a déclaré le dirigeant vietnamien.

Le Premier ministre a proposé au ministre Tim Ayres de promouvoir la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce et l’investissement, et de favoriser l’accès sur le marché australien des produits agricoles et aquatiques vietnamiens. Il a également proposé d’encourager les entreprises australiennes à investir au Vietnam et de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne de ce pays.

L’Australie continuera à collaborer et à soutenir le Vietnam en qualité de coprésident du programme de l'OCDE pour l'Asie du Sud-Est pour la période 2022-2025, a déclaré le sénateur australien.

Le gouvernement australien attache toujours de l’importance au développement du partenariat stratégique avec le Vietnam et souhaite promouvoir la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment dans l’économie, le commerce, l’investissement, l’agriculture, l’éducation, la formation, la culture, l’emploi…, a souligné Tim Ayres.

Concernant des questions de sécurité régionale et internationale, notamment celle de la Mer Orientale, le ministre Tim Ayres a déclaré partager le point de vue du Vietnam sur la nécessité de régler les différends par mesures pacifiques, sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

Il a également déclaré soutenir le rôle et la position de l'ASEAN en la matière, et l'achèvement dans les meilleurs délais des négociations sur un Code de conduite (COC) en Mer Orientale. -VNA