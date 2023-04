L'ambassadeur du Vietnam Nguyen Thanh Vinh en Algérie. Photo : VNA

Alger (VNA) - Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu le 10 avril au Palais présidentiel à Alger l'ambassadeur du Vietnam Nguyen Thanh Vinh venu pour faire ses adieux au terme de son mandat dans ce pays d'Afrique du Nord.S'adressant à la presse à l'issue de la réception, l'ambassadeur vietnamien Nguyen Thanh Vinh a souligné que le Vietnam et l’ Algérie entretenaient de bonnes relations traditionnelles et que les deux parties avaient discuté des moyens de promouvoir davantage le développement de ces relations dans l'avenir.Le diplomate vietnamien a affirmé que les deux pays souhaitaient porter les relations économiques à la hauteur des relations politiques. Par conséquent, les deux pays projettent de multiplier les visites de haut niveau et d'organiser éventuellement une réunion du Comité mixte sur la coopération bilatérale en mai à Hanoï.