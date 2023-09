L’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoang Sy Cuong. Photo: VNA

Pretoria (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoang Sy Cuong s’est déclaré réjoui du développement des liens des deux pays depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1993.Sur la base des relations traditionnels et grâce à la volonté et aux efforts des deux pays, les liens Vietnam-Afrique du Sud se sont bien développées et leur coopération multiforme a obtenu de bons résultats, a déclaré le diplomate Hoang Sy Cuong, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).Sur le plan politique, les deux pays entretiennent de bonnes relations bilatérales et maintiennent des visites de haut niveau dont celles au Vietnam du président Thabo Mbeki (2007), du vice-président Kgalema Motlanthe (2010), du vice-président Cyril Ramaphosa (2016) et celles en Afrique du Sud de la vice-présidente Nguyen Thi Binh (1994), du Premier ministre Phan Van Khai (2004), de la vice-présidente Nguyen Thi Doan (2011), du vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue (2019).Récemment, le Vietnam a activement promu et contribué à la reconnaissance en juillet 2023 de l' Afrique du Sud en tant que partenaire de dialogue par secteur de l'ASEAN ; et l'Afrique du Sud a également soutenu l’élection du Vietnam en 2022 en tant qu’observateur de l'Union africaine.Sur le plan économique, le commerce bilatéral a augmenté plus de six fois ces 15 dernières années, passant de 192 millions de dollars en 2007 à près de 1,3 milliard de dollars en 2022.La coopération bilatérale dans d'autres domaines tels que la sécurité, la défense, le maintien de la paix, la gestion de la faune et de la biodiversité, les sciences, les technologies et l'innovation, l'enseignement supérieur, la justice, le tourisme, la lutte contre le trafic d'espèces sauvages... est également promue.Pour approfondir leurs relations, les deux pays doivent multiplier les échanges de délégation de tout niveau, renforcer la coopération dans les domaines où les deux parties ont des atouts et des besoins, a déclaré l’ambassadeur Hoang Sy Cuong.Il est nécessaire d’améliorer l'efficacité du Forum de partenariat intergouvernemental Vietnam-Afrique du Sud, du mixte Comité commercial Vietnam-Afrique du Sud et d'autres mécanismes de coopération, a-t-il souligné.L’ambassadeur Hoang Sy Cuong a également informé de nombreuses activités qui seront organisées en septembre en l’honneur du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Afrique du Sud.Notamment, la prochaine visite officielle de la vice-présidente du Vietnam Vo Thi Anh Xuan en Afrique du Sud, du 14 au 17 septembre, permettra de renforcer l’amitié traditionnelle et de créer un nouvel élan pour la coopération bilatérale, a-t-il estimé. -VNA