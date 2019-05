L’Université de Hamburg à Berlin. Photo: Internet



Berlin (VNA) - Un événement intitué « Vietnam Tag » sera organisé en l’honneur du 100e anniversaire de la fondation de l’Université de Hamburg (1919-2019), a annoncé le 14 mai sa section des Etudes Vietnamiennes.

« Vietnam Tag » sera commencé à 10h le 22 juin (heure local) au bâtiment Asian-African Institute. Des costumes traditionnels, des peintures folkloriques, des calligraphies, de l’art du thé et le music du Vietnam présentés à cette occasion permettront aux amis allemands et étrangers de mieux comprendre la culture vietnamienne en particulier et la culture orientale, en général.

Les visiteurs pourront vivre dans un espace culturel, goûter des plats typiques et participer à des jeux folkloriques du Vietnam, selon le comité d’organisation.

Des photos et publications sur les réalisations de développement socioéconomique et des sites touristiques du Vietnam seront également exposées. –VNA