La présidente de Singapour Halimah Yacob. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Sur invitation du président Nguyen Xuan Phuc, la présidente de Singapour Halimah Yacob et son épouse effectueront une visite d'État au Vietnam du 16 au 20 octobre.

Il s'agit de la première visite d'État d'un chef d'État étranger au Vietnam depuis le 13e Congrès national du Parti et du premier voyage à l'étranger de la présidente singapourien depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19.

La visite contribuera à renforcer la confiance politique, à promouvoir la coopération dans de nombreux domaines tels que la politique-diplomatie, la défense-sécurité, l'économie, l'investissement, la technologie..., notamment à porter la coopération des deux économies à un nouveau niveau : "connexion des deux économies sur une plate-forme numérique".

Au fil des ans, le Partenariat stratégique Vietnam - Singapour s'est bien développé.

En 2022, dans un contexte où la pandémie de COVID-19 est maîtrisée, les deux pays entrent dans la phase de reprise et de croissance. Les deux parties échangent de nombreuses délégations de haut niveau, notamment la visite d'État à Singapour du président Nguyen Xuan Phuc (du 24 au 26 février). Les deux parties ont publié un Communiqué de presse conjoint sur le "Renforcement du partenariat stratégique et de la coopération pour la reprise", signé cinq documents de coopération sur la défense, le commerce, l'économie numérique, la propriété intellectuelle, les échanges entre les deux peuples. A cela s'ajoutent 28 contrats, protocoles d’accord, accords de coopération entre associations, localités et entreprises vietnamiennes avec des partenaires singapouriens, totalisant plus de 11 milliards de dollars dans le commerce, l'innovation et la créativité, le développement de parcs industriels intelligents, les infrastructures aéroportuaires, de la logistique, les énergies renouvelables…

La coopération entre les deux organes législatifs a été promue ces dernières années. Les présidents de l’organe législatif des deux parties ont tenu un entretien pour discuter de la coopération bilatérale. Les deux parties ont signé un protocole d'accord sur la coopération bilatérale à l'occasion de la visite officielle du président de Singapour au Vietnam en mai.



La coopération économique continue d'être considérée comme un point positif dans les relations entre les deux pays. Malgré la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint 8,3 milliards de dollars en 2021 et 6,9 milliards de dollars en septembre, en hausse de 16% sur un an.



Singapour maintient la position de plus grand investisseur de l'ASEAN au Vietnam. En août, les investisseurs singapouriens a opéré 2.974 projets en vigueur, avec un capital social total de 69,9 milliards de dollars, représentant 16,3 % de l'investissement total. Singapour a investi dans 18 secteurs, essentiellement dans la transformation et la fabrication, l’immobilier, la production et la distribution d'électricité, de gaz, d’eau... Singapour a des projets d'investissement dans 50 des 63 villes et provinces du Vietnam.



Fin 2021, des investisseurs singapouriens ont investi dans la construction d'infrastructures pour 11 Parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP), qui couvrent une superficie totale d'environ 7.517 hectares. Les Parcs industriels investis ont attiré près de 1.000 projets, dont plus de 80 % sont des projets d'investissement étrangers, avec un capital d'investissement total de 18,1 milliards de dollars, créant des emplois pour près de 300.000 travailleurs directs.



Le parc industriel Vietnam-Singapour dans la ville de Thuan An à Binh Duong. Photo : VNA

En juillet, le Vietnam comptait 136 projets d'investissement en vigueur à Singapour, avec un capital social total de plus de 538 millions de dollars. Les projets portent sur les sciences et technologies, le vente en gros et au détail, la réparation de voitures et des motos, la communication, l’industrie manufacturière et de fabrication…



En termes de transport, Singapour est l'un des marchés de l'aviation d'une importance particulière pour le Vietnam, se classant au 6e rang en nombre des passagers au pays (selon les données de 2019). Actuellement, les compagnies aériennes vietnamiennes et singapouriennes ont essentiellement rétabli les vols commerciaux réguliers.



La coopération dans d'autres domaines tels que la sécurité - la défense, la finance - la banque, l'éducation - la formation, les ressources naturelles - l'environnement, le droit - la justice entre les deux pays ne cesse de se renforcer.

Actuellement, Singapour compte environ 13.000 Vietnamiens.

Evaluant cette visite d'Etat au Vietnam de la présidente de Singapour Halimah Yacob, l'ambassadeur du Vietnam à Singapour Mai Phuoc Dung a déclaré que la visite visait à approfondir le Partenariat stratégique établi par les deux pays il y a plus de 9 ans et à concrétiser les résultats de coopération entre les pays. - VNA