En marge de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow, en Écosse (Royaume-Uni), le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) a rencontré le premier ministre canadien Justin Trudeau. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – «Je suis heureuse de la relation positive que le Canada entretient avec le Vietnam. La relation est forte et grandit chaque année. Malgré la pandémie de COVID-19, 2021 a été une autre année positive pour nos liens en pleine expansion», a affirmé Mme l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Deborah Paul, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information, à l'occasion du Têt traditionnel.



La dynamique positive des relations bilatérales a été illustrée sur plusieurs fronts, notamment un dialogue de haut niveau entre les deux Premiers ministres lors de la COP26. L'année 2021 a été marquée par le dialogue inaugural sur la politique de défense entre le Canada et le Vietnam, il a mené à un accord sur un plan triennal de coopération en matière de défense.

Le commerce et l'investissement sont également un moteur important des relations entre le Canada et le Vietnam. Le Vietnam demeure le plus important partenaire commercial du Canada dans la région de l'ASEAN. En 2020, la valeur du commerce bilatéral de marchandises a atteint 8,9 milliards de dollars canadiens, malgré le ralentissement économique dû à la pandémie mondiale.



Au cours des onze premiers mois de 2021 (janvier à novembre), le commerce bilatéral a déjà dépassé la performance de 2020, atteignant un record de plus de 9,5 milliards de dollars canadiens.

L’ambassadeur du Canada au Vietnam, Deborah Paul. Photo :VNA

En 2021, le Canada a eu le plaisir d'annoncer le lancement des négociations d'un accord de libre-échange avec l'ASEAN, une étape historique dans la relation Canada-ASEAN. Le Comité économique conjoint Canada-Vietnam a récemment été créé et servira de forum pour accorder une plus grande attention aux questions commerciales bilatérales.



Depuis décembre 2020, près de 19.000 citoyens vietnamiens ont obtenu des permis pour étudier au Canada.

Le Canada fait la promotion de la diplomatie culturelle au Vietnam par la projection de films canadiens (en anglais et en français) et en organisant des événements d'échange avec des artistes canadiens.



Mme l’ambassadeur a affirmé que le Canada était encouragé par les efforts du gouvernement vietnamien et par les citoyens du Vietnam qui s’étaient unis pour combattre et prévenir la propagation de la COVID-19. Malgré la pandémie, l'économie vietnamienne est restée résiliente et le Vietnam a pris des mesures décisives pour limiter ses retombées sanitaires et économiques.



Le Canada est heureux de contribuer aux efforts continus du Vietnam pour surmonter l'impact de la pandémie. Le Canada a fourni une aide internationale pour aider à combattre et à prévenir la COVID-19 et est l'un des principaux contributeurs à COVAX dans le monde.

Le premier Dialogue de politiques de défense Vietnam-Canada . Photo : VNA

Au niveau local, le Canada a récemment versé 3 millions de dollars canadiens pour soutenir le projet « Tirer parti de l'écosystème d'affaires à impact social du Vietnam en réponse à la COVID-19 (ISEE-COVID) ».



Ce projet permettra à de nombreuses entreprises à impact social, axées sur les femmes, de répondre aux impacts de la COVID-19 en offrant aux personnes vulnérables et aux pauvres des emplois et des moyens de subsistance.



Conformément à l'évolution des priorités du Vietnam et à sa transition vers le statut de pays à revenu intermédiaire, le Canada oriente sa collaboration avec le Vietnam vers une assistance technique plus ciblée axée sur la croissance économique inclusive en mettant l'accent sur l'égalité des sexes.

La cérémonie de signature d'un accord sur la mise en oeuvre de projet entre le Département de promotion du commerce du Vietnam et l'Office de facilitation du commerce du Canada. Photo : VNA

Actuellement, les principaux secteurs recevant du soutien comprennent la sécurité alimentaire, la facilitation des échanges, le partenariat public-privé, l'autonomisation économique des femmes et le soutien aux PME, aux coopératives et aux entreprises à impact social.



Le Canada considère l'autonomisation des femmes comme le moyen le plus efficace de réduire la pauvreté à l'échelle mondiale. Le Canada a récemment approuvé un projet intitulé « Faire progresser l'autonomisation économique des femmes au Vietnam » et fourni 4,4 millions de dollars canadiens à Care Canada et Care Vietnam pour mettre en œuvre le projet entre 2021 et 2024.



Le Canada donne aussi la priorité à l'engagement avec le secteur privé afin de tirer parti des ressources du secteur pour aider le Vietnam à atteindre les objectifs de développement durable, a conclu Mme l’ambassadeur. -VNA