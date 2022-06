Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique, Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, en visite officielle au Vietnam, a travaillé le 21 juin avec le Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications de l’Armée du Vietnam (Viettel).

Le colonel Tao Duc Thang, président et directeur général de Viettel, a précisé que l’an 2022 marquait la 10e année de la présence du groupe au Mozambique, par l'intermédiaire du réseau de télécommunication Movitel (une co-entreprise entre Viettel et la société mozambicain SPI). La co-entreprise dispose d’un investissement total de plus de 600 millions de dollars, dont plus de 70 % en provenance de Viettel. Il s’agit d’un projet très efficace dans la coopération économique entre les deux pays.

En opération depuis mai 2012, Movitel est devenu le premier réseau de télécommunication au Mozambique, avec plus de 6 millions d'abonnés, couvrant plus de 85% de la population locale.

Viettel souhaite qu'à travers Movitel, le groupe deviendra l'unité aidant l'Assemblée du Mozambique dans la transformation numérique, a précisé Tao Duc Thang. Il a affirmé que le groupe était toujours intéressé par le recrutement et la formation de travailleurs locaux. Ce groupe est prêt à être un pont pour la coopération d'investissement entre le Vietnam et le Mozambique.



Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias a affirmé que l'investissement de Viettel au Mozambique était le résultat réussi des relations de coopération bilatérale dans divers domaines. Viettel est la confiance que le Vietnam a accordée au Mozambique il y a 10 ans. L'Assemblée du Mozambique améliorera des politiques et du droit pour créer les conditions permettant à Viettel ainsi qu'aux autres investisseurs étrangers de promouvoir leurs investissements et affaires dans ce pays, a-t-elle affirmé.

La dirigeante mozambicaine a demandé à Viettel de partager ses expériences, de s'associer à Movitel pour créer une transformation numérique pour l'Assemblée du Mozambique.



Auparavant, la présidente l'Assemblée du Mozambique, Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias avait visité et travaillé avec le Comité national de résilience en cas d'incident et de catastrophes et de recherche et sauvetage du Vietnam. Les deux parties ont échangé et partagé leurs expériences en matière de résilence en cas d'incident et de catastrophes et de recherche et sauvetage ces derniers temps. -VNA