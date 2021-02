Le ministère vietnamien de la Sécurité publique vise l’attribution de 50 millions de cartes d’identité électronique d'ici au 1er juillet prochain. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La cérémonie d’inauguration du système de base de données nationale sur la population et celui de production, d’attribution et de gestion de cartes d’identité citoyenne s’est tenue en ligne jeudi 25 février à Hanoi, entre le ministère de la Sécurité publique et les Polices des 63 provinces et villes au ressort central.

La mise en service du système de base de données nationale sur la population constitue une percée dans la gestion de la population nationale.

Selon des experts, cette base de données est considérée comme "une ressource nationale coûteuse" et l'une des six bases de données nationales essentielles qui joueront un rôle important dans le processus de l’édification d’une gouvernance électronique.

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique cible l’attribution de 50 millions de cartes d’identité électronique d'ici au 1er juillet prochain.

La construction de la base de données nationale sur la population jouera un rôle important extrêmement dans la société, en servant le peuple, améliorant la gestion de la population, soutenant les recherches et l’identification des personnes physiques, édifiant une gouvernance électronique, ce pour garantir la sécurité et l’ordre publics ainsi que lutter contre la criminalité, a déclaré le général de brigade Tô Van Huê, chef du Département de police chargé de la gestion administrative de l'ordre social du ministère de la Sécurité publique. -VNA