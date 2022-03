Hanoi (VNA) - Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a adopté lors de sa 9e session, mercredi 23 mars, une résolution sur les heures supplémentaires des employés en un mois et en un an.

Photo d'illustration : VNA

Selon la résolution, les heures supplémentaires varient de 200 à 300 heures par an, à l’exception des cas des ouvriers âgés de 15 à 18 ans, des employés handicapés dont la capacité de travail diminue de 51% et plus, de ceux travaillant de lourdes charges et dans des environnements toxiques et dangereux, les employées enceintes de sept mois ou de six mois dans les régions montagneuses, éloignées et insulaires, et les travailleuses allaitantes avec des enfants de moins de 12 mois.

La réglementation n’est pas appliquée pour les cas prévus à l’article 107, clause 3 du Code du travail.

En attendant, les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser 60 heures par mois, indique la résolution.

La résolution prendra effet à partir du 1er avril 2022. En particulier, le règlement sur les heures supplémentaires annuelles est entré en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

S’exprimant lors de la séance de travail, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a souligné les conséquences sanitaires post-Covid-19 et a demandé au Comité permanent de soupeser soigneusement avant de prendre des décisions et des politiques.

Exprimant son approbation pour le plafond mensuel des heures supplémentaires, le vice-président de l’Assemblée nationale Trân Quang Phuong a déclaré que les dirigeants du Parti et de l’État avaient demandé à plusieurs reprises que la vie et la santé des gens ne soient pas échangées contre la croissance. – VNA