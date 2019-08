Quang Ninh, 17 août (VNA) - Les responsables des Commissions des relations extérieures des Assemblées nationales (AN) du Vietnam, du Laos et du Cambodge se sont réunis, le 17 août, dans la province de Quang Ninh (Nord-Est), dans le cadre de la 7e conférence sur le rôle de l'AN dans la réalisation des accords conclus par les trois pays du triangle de développement.

Panorama de la conférence sur le rôle de l'AN dans la réalisation des accords conclus par le Vietnam, le Laos et le Cambodge du triangle de développement. Photo : VNA



La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Tong Thi Phong, a déclaré que face aux développements complexes et imprévisibles dans la région et dans le monde, le Vietnam, le Laos et le Cambodge se sont activement coordonnés et soutenus pour renforcer leur partenariat.



L'initiative du triangle de développement, qui implique les localités frontalières des trois pays, a permis d'obtenir des résultats fructueux en exploitant les potentiels et avantages des localités, au bénéfice de la croissance de chaque pays et de toute la communauté de l'ASEAN, a-t-elle noté.



Mme Tong Thi Phong a salué la collaboration entre les Commissions des relations extérieures des AN vietnamienne, laotienne et cambodgienne au fil des ans, qui a montré la ferme détermination des trois organes législatifs de promouvoir leurs liens de manière profonde et concrète.



La conférence de deux jours, qui a marqué des 20 ans de fondation et de développement, vise également à évaluer l'efficacité de la mise en œuvre des accords entre les trois pays et à définir des orientations de coopération.



Mme Tong Thi Phong a souligné que la coopération entre les trois pays ces deux dernières décennies avait permis de réduire les écarts de développement et de renforcer le développement socio-économique des trois pays, tout en renforçant leur proximité.



Malgré leur petite envergure économique, les 13 localités du triangle de développement ont fait des efforts en termes de restructuration économique, d'infrastructures, d’éducation, de santé, de culture et de protection de l’environnement.



Jusqu'à présent, les entreprises vietnamiennes ont investi 3,6 milliards de dollars dans 116 projets dans des localités laotiennes et cambodgiennes de la région.



Des représentants du Cambodge et du Laos se sont accordés sur les résultats positifs du partenariat entre les parlements des trois pays.



Toutefois, les participants ont souligné un certain nombre de points à améliorer notamment les connexions dans les infrastructures, la qualité des ressources humaines, des politiques incohérentes, une situation sécuritaire complexe, une contrebande et des fraudes commerciales insuffisamment contrôlées.



Ils ont souligné la nécessité d'évaluer les avantages et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des accords, afin de définir de nouvelles orientations adaptées à la nouvelle situation et de promouvoir les investissements, la coopération commerciale et les connexions d'infrastructure dans la région.



Dans le même temps, les Commissions des relations extérieures des AN des trois pays devraient partager régulièrement leurs expériences et intensifier leurs échanges d'informations avec le Comité de coordination commune du triangle de développement, ont-ils déclaré.



Le triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam regroupe 13 localités d’une superficie totale de 144.300 m², représentant 19,3% de la superficie totale des zones naturelles des trois pays, et une population de plus de 7 millions d’habitants.



Jusqu'à présent, les trois pays ont tenu 10 sommets au niveau des Premiers ministres sur la région, ainsi que 12 réunions ministérielles, avec ces résultats fructueux dans de nombreux domaines. -VNA