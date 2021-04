Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – L'économie vietnamienne est à nouveau en croissance grâce à une forte hausse des exportations, a rapporté le Wall Street Journal.

Le Produit intérieur brut (PIB) du premier trimestre a augmenté de 4,5% en glissement annuel, et la reprise est tirée par une flambée des biens et services vendus à l’étranger, qui ont augmenté de près de 20% par rapport au chiffre de l’année dernière. Les ventes aux États-Unis en particulier augmenteront encore plus rapidement, sans aucun signe de ralentissement, a constaté le journal américain.

Au cours des 12 mois jusqu'en janvier, les importations américaines en provenance du Vietnam ont représenté 29% des exportations totales du pays d'Asie du Sud-Est, bien plus que la moyenne d'environ 20% avant 2019.

Wall Street Journal a déclaré que le Vietnam était devenu un grand gagnant du changement des chaînes d'approvisionnement mondiales, affirmant que la part des États-Unis dans les exportations vietnamiennes restera élevée pendant un certain temps.

Si l’économie des États-Unis augmente de 6,5% comme prévu par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la demande d’importations de ce pays sera élevée et profitera aux entreprises vietnamiennes axées sur les exportations.

Le journal américain a également salué le contrôle de la pandémie de COVID-19 par le Vietnam parmi les plus impressionnants du monde, notamment en comptant tenu de la tranche de revenu du pays.

Une énorme participation au commerce international serait préjudiciable pendant une récession normale, mais dans la récession actuelle, elle a fourni un lest économique crucial, a écrit Wall Street Journal sur le Vietnam. -VNA