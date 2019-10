L’ambassadeur vietnamien en Ukraine Nguyen Anh Tuan et le nouveau président de la Verkhovna Rada de l'Ukraine Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’ambassadeur vietnamien en Ukraine Nguyen Anh Tuan est allé saluer le 21 octobre le nouveau président de la Verkhovna Rada de l'Ukraine, Dmytro Razumkov.

Le diplomate a transmis au président de la Verkhovna Rada de l'Ukraine les félicitations de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan.

Dans sa lettre adressée au dirigeant ukrainien, Mme Ngan a exprimé sa conviction que Dmytro Razumkov dirigera bien le pays dans le domaine législatif et de la supervision, ce pour stabiliser et développer le pays. Elle a souhaité que les deux pays continuent de resserrer leur coopération bilatérale et de coordonner lors des forums internationaux pour approfondir le Partenariat intégral, pour la prospérité de chaque pays.

Dmytro Razumkov a remercié la dirigeante vietnamienne pour ses félicitations, exprimant le souhait venir visiter le Vietnam. Il a exprimé son souhait d’échanger avec l’AN du Vietnam sur le travail législatif, la supervision, la lutte contre la corruption.

Il a tenu en haute estime les réalisations socioéconomiques et de relations extérieures du Vietnam dans l’édification de l’Etat de droit socialiste. -VNA