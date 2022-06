Hanoi (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam Nguyen Minh Vu a reçu le 27 juin, à Hanoï, son homologue du Turkménistan Vepa Hajiev en visite au Vietnam dans le contexte où les deux pays s'apprêtent à célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (29 juillet).

Le vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam Nguyen Minh Vu. Photo : VNA

Lors de la réception, le vice-ministre Nguyen Minh Vu a affirmé que le Vietnam apprécie et souhaite développer l'amitié et la coopération traditionnelles avec le Turkménistan, soulignant que cette visite créera de nouvelles opportunités de coopération pour les deux pays.

Nguyen Minh Vu a salué la délégation commerciale accompagnant le vice-ministre Vepa Hajiev au Vietnam pour assister au Forum des affaires Vietnam – Turkménistan prévu le 29 juin et travailler avec des responsables des ministères du Transport, de la Construction, de l’Industrie et du Commerce, de l’Éducation et la Formation…

Le vice-ministre des Affaires étrangères Vepa Hajiev a exprimé sa joie de visiter le Vietnam à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et hautement apprécié la coopération étroite des deux ministères des Affaires étrangères ces dernières années, notamment le maintien de la coopération dans les forums multilatéraux.

Il a souligné que le Turkménistan souhaite promouvoir la coopération avec le Vietnam pour le bénéfice et le développement des deux pays.

A cette occasion, les deux parties ont convenu de renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux, de poursuivre la mise en place de mécanismes de consultation entre les deux ministères des Affaires étrangères, examiner la signature des accords-cadres comme base juridique de la coopération bilatérale, développer la coopération dans le commerce et l'investissement et créer des conditions favorables pour partager l'expérience de de gestion dans les domaines de l'éducation, de la formation, des sciences et technologies, et élargir la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de la fabrication de matériaux de construction, des finances… - VNA