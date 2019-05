L'entretien entre la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh et la princesse héritière de Suède, Victoria Ingrid Alice Désirée. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh et la princesse héritière de Suède, Victoria Ingrid Alice Désirée, ont discuté des mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale lors de leur entretien tenu lundi 6 mai à Hanoï.

Les deux parties ont examiné la coopération bilatérale et ont convenu que celle-ci était élargie dans divers domaines comme la politique, la diplomatie, le commerce, l’investissement, l'éducation, la culture…, bénéficiant au peuple des deux pays. Elles ont affirmé leur détermination d’approfondir les liens bilatéraux.

Dang Thi Ngoc Thinh a suggéré aux deux parties de multiplier l’échange de délégations de haut niveau.

Victoria Ingrid Alice Désirée a estimé le développement socio-économique du Vietnam et ses réalisations en matière d'intégration internationale, affirmant que la Suède attachait une grande importance au développement de ses relations de coopération avec le Vietnam.

Les deux parties ont convenu de créer les conditions optimales pour le renforcement de la coopération et de l’investissement entre les entreprises vietnamiennes et suédoises, notamment dans l’industrie manufacturière et auxiliaire, les sciences et les technologies, l'éducation et la formation, la santé, l'environnement, la construction de la cité intelligente et l’information et la communication.



La dirigeante vietnamienne a demandé à la Suède de soutenir le règlement des différends par des moyens pacifiques fondés sur le droit international afin de maintenir la paix, la sécurité, la sûreté et la liberté de la navigation en Mer Orientale. Elle a également demandé de soutenir la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2020-2021.

Elle a souhaité que la Suède continue d’assister la communauté des résidents vietnamiens au pays.

Lundi soirée, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh et son épouse ont organisé un banquet en l’honneur de la princesse héritière Victoria Ingrid Alice Désirée, de son épouse et de sa suite. -VNA