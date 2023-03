Photo : VNA



Rome (VNA) - La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération économique internationale et des Télécommunications de Saint-Marin, Lucca Beccari, ont signé le 29 mars à Rome un protocole d'accord sur la coopération dans le renforcement de la consultation politique entre les deux ministères.

C’est une nouvelle étape dans les relations bilatérales, créant une force motrice pour promouvoir l'amitié entre le Vietnam et Saint-Marin dans les temps à venir, ont estimé les responsables.

Auparavant, Le Thi Thu Hang et Lucca Beccari ont eu une séance de travail pour discuter de la situation des deux pays et de l'orientation pour le développement des liens bilatéraux. Les deux parties ont hautement apprécié les progrès positifs de la reprise socio-économique après le COVID-19 dans chaque pays et ont convenu des mesures pour renforcer les relations bilatérales. En conséquence, les deux parties ont aussi convenu de promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux ; d’organiser de nombreuses activités de promotion du commerce, des investissements.

La vice-ministre vietnamienne Le Thi Thu Hang a affirmé qu’avec une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations, le Vietnam souhaitait renforcer les relations multiformes avec Saint-Marin.

Le ministre Lucca Beccari a affirmé que Saint-Marin était prêt à partager ses expériences et à aider le Vietnam à respecter les normes élevées de l'Union européenne (UE) et du monde en matière de commerce et d’investissements. Son pays souhaite signer des accords de coopération avec le Vietnam dans des domaines potentiels tels que la culture, le tourisme, et est prêt à accueillir des étudiants vietnamiens venus étudier...

Partageant leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties ont affirmé continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir dans les forums multilatéraux et internationaux tels que les Nations Unies, l’UNESCO. Elles ont souligné l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans la région et le monde, y compris la sécurité maritime sur la base du respect du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

Le Vietnam et Saint-Marin ont signé un accord pour établir des relations diplomatiques en 2007 et un accord de non double imposition en 2013. - VNA