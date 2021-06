Via le Dialogue politique de haut niveau de l'ASEM, nous pouvons réaffirmer que le Vietnam est une destination sûre pour les activités d'affaires et d'investissement.

Le ministre de la Sécurité publique, To Lam, a reçu le 22 juin le Premier Secrétaire d'État et Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni, Dominic Raab.