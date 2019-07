Hanoi, 4 juillet (VNA) - Le Royaume-Uni est prêt à fournir une assistance technique pour aider à accroître l'efficacité de l'économie vietnamienne et à intensifier sa coopération avec le pays pour prévenir le blanchiment d'argent, a annoncé le 3 juillet le chancelier de l'Échiquier britannique Philip Hammond.

Le ministre vietnamien des Finances, Dinh Tien Dung, (gauche) et le chancelier de l'Échiquier britannique Philip Hammond. Photo : VNA



Philip Hammond a fait cette déclaration lors de sa rencontre avec le ministre vietnamien des Finances, Dinh Tien Dung, qui dirige une délégation du ministère des Finances et de la Commission nationale des valeurs mobilières (SSC) en visite de travail au Royaume-Uni du 2 au 6 juillet.



Le ministre Dinh Tiên Dung a informé le pays hôte de la situation économique du Vietnam et des mesures prises par son gouvernement pour stimuler la croissance économique durable, réduire la dette publique, maintenir une inflation faible, accélérer la restructuration économique et attirer davantage d’investissements directs et indirects.



L'animateur a manifesté son intérêt pour l'actionnarisation des entreprises d'État au Vietnam.



La délégation vietnamienne a également eu une séance de travail avec le PDG et directeur du développement international à la Bourse de Londres, Nikhil Rathi, au cours de laquelle le président de la SSC, Tran Van Dung, a déclaré que l'investissement indirect du Royaume-Uni au Vietnam, avec près d'un milliard de dollars, demeurait encore modeste par rapport aux potentiels des investisseurs britanniques et à la capacité du marché vietnamien.



Aussi la promotion des investissements à Londres est-elle essentielle pour accroître les investissements indirects du Royaume-Uni au Vietnam, a-t-il ajouté.



Le Royaume-Uni est le deuxième investisseur européen au Vietnam, après les Pays-Bas, avec 267 projets d'IDE représentant 3,75 milliards de dollars et le troisième partenaire commercial du Vietnam en Europe après l'Allemagne et les Pays-Bas.



Les deux parties ont signé un accord de non double imposition et un autre sur la protection et la promotion des investissements, et s'emploient à accélérer la signature d'un accord de libre-échange.-VNA