L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyen Hoang Long (droite) et le secrétaire d'État à l'immigration du ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni, Robert Jenrick. Photo : VNA

Londres, 24 mars (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyen Hoang Long et le secrétaire d'État à l' immigration du ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni, Robert Jenrick, ont discuté de l’élargissement des opportunités d'immigration légale pour les travailleurs dans un certain nombre de secteurs où le Vietnam a des points forts et où le Royaume-Uni a des besoins.Lors de leur séance de travail tenue à Londres le 23 mars, les deux parties ont fait l'éloge de la coopération bilatérale en matière d'immigration et de prévention de la criminalité, convenant qu'il s'agissait de l'un des piliers importants du partenariat stratégique entre les deux pays.Les deux parties ont déclaré qu'elles considéraient la promotion des canaux d'immigration légale comme un moyen efficace et à long terme pour atteindre l'objectif de prévenir et lutter contre l'immigration clandestine.Ils ont également passé en revue la mise en œuvre des résultats du premier dialogue sur l'immigration entre le Vietnam et le Royaume-Uni en août 2022, et discuté de la préparation du deuxième prévu cette année à Londres.L'ambassadeur Nguyen Hoang Long a remercié les responsables du ministère britannique de l'Intérieur pour l'attention portée à la promotion de l'amitié et de la coopération intégrale entre les deux nations.Il a suggéré que la partie britannique continue de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne au Royaume-Uni puisse vivre, travailler et étudier dans le pays de manière stable, contribuant ainsi de manière significative aux relations bilatérales.Pour sa part, Robert Jenrick a appelé à une coordination entre les deux parties pour organiser des activités significatives à l'occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni.Il a affirmé la volonté d'accompagner l'ambassade dans la mise en œuvre de mesures concrètes pour renforcer le partenariat stratégique bilatéral. - VNA