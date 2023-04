Des délégués au séminaire. Photo: VNA



Londres (VNA) - Une centaine de gestionnaires, d'experts en éducation et de représentants d’universités vietnamiennes et britanniques ont participé jeudi 13 avril à Londres à un webinaire sur l’éducation organisé par l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et le Réseau d’enseignement supérieur Royaume-Uni-Vietnam.

S’inscrivait dans le cadre des Journées vietnamiennes au Royaume-Uni tenues du 28 mars au 27 avril, l’événement a mis l’accent sur la recherche et le transfert de connaissances au Vietnam, ainsi que l’élaboration d’un excellent système pour ce travail, conformément à l’enseignement supérieur du pays.

Le webinaire visait également à développer le réseau de partenariat d’enseignement supérieur du Vietnam et du Royaume-Uni, à évaluer les réalisations et les orientations de coopération futures de ce réseau.

Les participants ont discuté de divers sujets sur la recherche et le transfert des connaissances, notamment l’évaluation de l’impact socio-économique de la recherche ; les points de vue des enseignants vietnamiens ; l’évaluation de la recherche et le transfert des connaissances, l’élaboration d’un excellent système d’évaluation pour ce travail, etc.

Des délégués participant au webinaire à Londres. Photo: VNA



L’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, a affirmé que le Royaume-Uni était le principal partenaire éducatif du Vietnam avec une centaine de programmes de coopération, soulignant que de nombreux étudiants vietnamiens souhaitent suivre un cursus au Royaume-Uni et vice versa.

L’ambassadeur a souligné également le rôle du Réseau d’enseignement supérieur Royaume-Uni - Vietnam dans le soutien et la réponse aux besoins des étudiants des deux pays.

Il a déclaré que l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni est prête à soutenir le Réseau dans la connexion et la promotion de la coopération bilatérale dans l’éducation, l’un des domaines prioritaires de son mandat.

Participant au webinaire depuis Hanoï, Mme Donna McGowan, directrice du British Council Vietnam, a déclaré que le British Council s’était engagé à soutenir le Vietnam dans son programme de réforme de l’enseignement supérieur, en coopérant étroitement avec le ministère de l’Éducation et de la Formation à travers un protocole d’accord et un plan d’action concret pour dynamiser leur coopération dans l’éducation et contribuer au développement de l’éducation au Vietnam.

Elle a exprimé son espoir que le partenariat avec le Vietnam aiderait le British Council à partager les meilleures pratiques éducatives britanniques avec les universités vietnamiennes, et en même temps à apporter plus d’opportunités de coopération en matière d’enseignement supérieur.

Le professeur Raymond Lee de l’Université de Portsmouth, coprésident du Réseau d’enseignement supérieur Vietnam - Royaume-Uni, a estimé que les opportunités de coopération dans l’enseignement supérieur entre les deux pays étaient énormes, en particulier dans la formation, la recherche et le transfert de connaissances.

Fondé en octobre 2018, le Réseau d’enseignement supérieur Royaume-Uni - Vietnam a pour objectif de devenir un réseau innovant, promouvant l’internationalisation de l’enseignement supérieur dans l’enseignement et l’apprentissage, la recherche et l’innovation. -VNA