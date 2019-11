Séance de travail entre le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Chu Ngoc Anh, et le ministre sud-coréen des Sciences, des Technologies de l’information et de la communication, Choi Ki-young. Photo : VNA

Séoul (VNA) – Le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Chu Ngoc Anh, et le ministre sud-coréen des Sciences, des Technologies de l’information et de la communication, Choi Ki-young, ont signé le 27 novembre un accord de co-financement de projets d’études conjoints pour la période 2019-2020.

Les deux parties ont décidé de choisir cinq projets communs à financer ensemble. En plus, elles ont convenu de sélectionner quatre autres projets qui seront financés par le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et d'autres fonds sud-coréens.

Avant la signature de l’accord, les deux ministres ont discuté de la coopération bilatérale. Le ministre Chu Ngoc Anh a demandé à la partie sud-coréenne de s’intéresser à la coopération bilatérale dans les recherches sur les technologies de base de la 4e révolution industrielle, à la construction d’un centre pour la connectivité des laboratoires vietnamiens et sud-coréens à Daejeon, et de continuer de favoriser les projets bénéficiaires d’aides publiques au développement sud-coréennes.

De son côté, le ministre Choi Ki-young a fait savoir que dans les temps à venir, il y aurait de nombreux programmes de coopération entre les deux pays car le Vietnam constituait un pays central dans la « Nouvelle politique vers le Sud » (New Southern Policy) du gouvernement sud-coréen.-VNA