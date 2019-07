Séoul (VNA) - Le ministre de la Sécurité publique, Tô Lâm, a rencontré lundi 8 juillet à Séoul le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-yeon, et s’est entretenu avec le commissaire général de l’Agence de police nationale coréenne (KNPA) Min Gap-ryong.

Le ministre de la Sécurité publique, Tô Lâm (gauche) et le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-yeon, le 8 juillet à Séoul. Photo: VNA

Saluant la visite officielle de la délégation vietnamienne, le Premier ministre Lee Nak-yeon s’est félicité de la coopération fructueuse entre les services d’application de la loi de son pays, notamment la KNPA, et le ministère vietnamien de la Sécurité publique.

Il a exprimé l’espoir que les deux parties continueront à renforcer leur coopération, en particulier dans la lutte contre la criminalité transnationale, la criminalité liée à la drogue et le terrorisme, à œuvrer ensemble pour assurer la sécurité, la sûreté, les droits et les intérêts légitimes des citoyens vietnamiens et sud-coréens vivant dans leurs pays respectifs; et à se coordonner pour aider à améliorer les capacités du personnel des forces de l’ordre vietnamiennes.

Pour sa part, le ministre Tô Lâm a réaffirmé que le Vietnam apprécie le partenariat de coopération stratégique des deux pays, invitant la République de Corée à continuer à partager son expérience et à promouvoir une coopération subtantielle dans tous les domaines.

La coopération en matière de sécurité et d’ordre entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les forces de l’ordre sud-coréennes a donné des résultats positifs, contribuant à assurer la paix et le bonheur des gens.

Les échanges de délégations et les réunions bilatérales réguliers ont été maintenus, notamment le dialogue stratégique sur la diplomatie, la sécurité et la défense, le dialogue sur la sécurité et la conférence de coopération policière au niveau vice-ministériel.

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a signé un accord de coopération avec la KNPA et un protocole d’accord de coopération en matière de lutte contre la criminalité transnationale avec l’Office du procureur suprême de la République de Corée, a-t-il noté.

Il a ajouté que les questions de sécurité traditionnelles et non traditionnelles, notamment le terrorisme, la cybercriminalité, la criminalité transnationale et la migration, risquent de se compliquer et de menacer la sécurité des pays. Cela demande aux forces de sécurité, de police et de maintien de l’ordre des deux pays de renforcer leur coordination afin de pouvoir réagir en temps opportun.

Dans ce contexte, le ministre Tô Lâm a demandé aux dirigeants du gouvernement sud-coréen de créer les conditions permettant aux services d’application de la loi des pays de renforcer leurs relations axées sur les résultats.

Le même jour, le ministre Tô Lâm et le commissaire général de la KNPA, Min Gap-ryong, s’est entretenu. Ils ont noté avec satisfaction les liens florissants entre le Vietnam et la République de Corée, ajoutant que le ministère vietnamien de la Sécurité publique et la KNPA ont établi leurs relations officielles en 2004, et signé un accord de coopération en 2005 afin de créer un corridor juridique permettant une coordination efficace dans la lutte contre la criminalité et garantissant les droits et les intérêts légitimes des Sud-Coréens au Vietnam et des Vietnamiens en République de Corée.



Les deux hommes ont partagé les vues selon lesquelles pour renforcer les liens bilatéraux, les deux parties devraient élaborer des plans concrets visant à renforcer leur collaboration dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue, le partage d’informations et d’expériences, l’échange de délégations et la formation du personnel.

Elles devraient également continuer à travailler ensemble pour enquêter sur des affaires impliquant des crimes de haute technologie, former des agents à la lutte contre la criminalité liée à la haute technologie, à la drogue et au trafic d’êtres humains, et assurer la sécurité des citoyens des deux pays. -VNA