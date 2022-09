Photo: qdnd.vn

Séoul (VNA) - Le ministre sud-coréen de la Défense Lee Jong Sup a reçu le 6 septembre à Séoul une délégation du ministère vietnamien de la Défense conduite par le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense.

Lee Jong Sup a apprécié la visite du général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên en République de Corée pour coprésider le 10e Dialogue des politiques de défense Vietnam- République de Corée, assister à la réunion des vice-ministres de la Défense ASEAN-République de Corée et au 11e Dialogue de la défense de Séoul. De même, il a apprécié la coopération en matière de défense de plus en plus approfondie et efficace, contribuant au partenariat stratégique entre les deux pays.

Le ministre sud-coréen de la Défense s'est félicité du succès du 10e Dialogue des politiques de défense Vietnam- République de Corée tenu le 5 septembre. Il s'est déclaré convaincu que les contenus convenus par les deux parties lors du dialogue contribueront à promouvoir la coopération en matière de défense entre les deux pays, en particulier dans l'industrie de la défense, la sécurité maritime, la médecine militaire.

Passant en revue les principaux résultats du 10e Dialogue des politiques de défense Vietnam- République de Corée, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên a souhaité que le ministre Lee Jong Sup s'intéressait à la promotion de la coopération bilatérale, notamment dans l'industrie de la défense, la cybersécurité, la médecine militaire, la sécurité maritime, le règlement des conséquences de la guerre au Vietnam.

Auparavant, le vice-ministre sud-coréen de la Défense, Shin Beom Chul, avait présidé la réunion des vice-ministres de la Défense ASEAN-République de Corée.

Prenant la parole, le chef de la délégation vietnamienne a affirmé qu'en tant que coordinateur des relations ASEAN-République de Corée au cours de la période 2021-2024, le Vietnam souhaitait promouvoir davantage les relations ASEAN- République de Corée dans le domaine de la défense, en se concentrant sur le renforcement des contacts, le maintien des mécanismes de coopération existants pour échanger des points de vue sur des questions d'intérêt commun et instaurer la confiance ; sur la recherche des domaines de coopération où la partie sud-coréenne a des atouts et dont les pays de l'ASEAN ont des besoins; sur le soutien des priorités de la République de Corée dans la promotion des relations avec l'ASEAN tels que la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité, la sécurité maritime...-VNA