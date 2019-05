Binh Duong, 14 mai (VNA) - La police de la ville sud-coréenne de Daejeon échangera régulièrement des informations avec ses collègues de la province de Binh Duong (Sud) sur des questions telles que la lutte contre la criminalité, en particulier la cybercriminalité, a affirmé la police en chef de Daejeon, Hwang Un-ha.

Les deux parties travailleront ensemble sur la sécurité routière, les modèles de chemins de fer urbains et de métros, tout en unissant leurs efforts pour protéger les droits légitimes des entreprises des deux pays et assurer la sécurité et l'ordre régionaux, a déclaré le 13 mai Hwang Un-ha au secrétaire du Comité du Parti de la province de Binh Duong, Trân Van Nam.



Cette décision contribuera à renforcer l’amitié et la coopération entre Binh Duong et Daejeon, a-t-il déclaré.



Pour sa part, Trân Van Nam a mis en avant la coopération et l’amitié entre les deux localités, notamment le soutien de Daejeon à Binh Duong pour l’organisation de la 11ème Assemblée générale de la World Technopolis Association (WTA), en 2018.

Ce responsable a déclaré que la République de Corée se classait au cinquième rang des 64 pays et territoires investissant dans la province, avec 727 investisseurs et près de 5,1 milliards de dollars.



Un mémorandum d'accord sur la lutte contre la criminalité entre les forces de police des deux localités a été signé le même jour dans la province de Binh Duong, aux termes duquel les deux parties s'uniront pour appliquer les principes de respect et de confiance mutuels et d'égalité au bénéfice mutuel. -VNA