Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son homologue népalais K. P. Sharma Oli. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué la première visite historique d’un dirigeant népalais au Vietnam depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1975, lors de l’entretien samedi à Hanoï avec son homologue népalais K. P. Sharma Oli.

Le dirigeant népalais a exprimé sa joie d’effectuer une visite au Vietnam, première destination de son voyage en Asie du Sud-Est depuis sa prise de fonction en février 2018, estimant les réalisations socioéconomiques et diplomatiques obtenues par le Vietnam.

Les deux parties ont partagé la vision commune sur l’approfondissement des relations d’amitié traditionnelles Vietnam-Népal dans divers domaines. Les dirigeants ont exprimé leur satisfaction devant la signature par les deux parties d’importants accords de coopération, dont l’Accord d’exemption de visa en faveur des titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service, le Protocole d’accord sur l’établissement d’un mécanisme de consultation entre les deux ministères des Affaires étrangères, la Lettre d’intention sur les négociations et la signature d’un accord cadre sur la coopération dans le commerce et l’investissement entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère népalais de l’Industrie, du Commerce et de la Fourniture.

Les deux Premiers ministres ont convenu de multiplier les visites de délégations de tous niveaux, de renforcer les échanges entre les deux peuples, de coordonner dans l’organisation des activités pour la célébration des 45 ans de l’établissement des relations diplomatiques en 2020. Ils ont décidé d’élargir les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste du Népal.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a estimé les résultats du Forum d’affaires Vietnam-Népal, tout en demandant aux ministères et secteurs concernés des deux pays d’établir de nouveaux mécanismes de coopération et d’encourager les entreprises vietnamiennes et népalaises à sonder le marché de chaque pays respectif.

Il a demandé au Népal de soutenir les entreprises vietnamiennes dans la recherche d’opportunités d’investissement dans l’énergie, les infrastructures, les télécommunications. Le Vietnam a affirmé créer l’Association d’amitié Vietnam-Népal à Hanoï dans le futur.

K. P. Sharma Oli a demandé au Vietnam de faciliter l’entrée des produits népalais au marché vietnamien.

Les deux parties ont souhaité renforcer la coopération dans l’agriculture et convenu d’ouvrir le marché en faveur des produits comme le riz, le poivre, la noix de cajou, le caoutchouc, les fruits et d’échanger d’agronomes. Ils ont affirmé la volonté d’intensifier la coopération dans la culture, le tourisme et de promouvoir la coopération dans d’autres secteurs comme les sciences et les technologies, l’information et les télécommunications, l’aviation, la lutte contre les catastrophes naturelles…

Nguyen Xuan Phuc a souhaité que le Népal facilite la vie des résidents vietnamiens dans ce pays.

Enfin, les deux Premiers ministres ont échangé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. -VNA