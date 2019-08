Hanoi, 27 août (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son homologue malaisien Mahathir Mohamad ont convenu d'approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Malaisie lors de leur entretien le 27 août à Hanoi.

Panorama de l'entretien entre les Premiers ministres vietnamien et malaisien. Photo : VNA

L’entretien a eu lieu à Hanoi juste après une cérémonie d’accueil officielle du Premier ministre malaisien en visite officielle au Vietnam.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a félicité la Malaisie, sous la direction du Premier ministre Mahathir Mohamad, d’avoir maintenu sa croissance stable et sa compétitivité mondiale pour atteindre l’objectif de la «prospérité partagée 2030».

Mahathir Mohamad, pour sa part, a affirmé que la Malaisie attache toujours de l'importance au renforcement du partenariat stratégique avec le Vietnam, qu'elle considère comme un voisin proche et un partenaire de confiance dans la région, en particulier dans le cadre de la communauté de l'ASEAN.

Les deux parties ont convenu de faciliter davantage les visites à tous les niveaux, de renforcer la coopération via les canaux du parti et de l'Assemblée nationale, et d'utiliser efficacement les mécanismes de coopération bilatéraux.

Le Premier ministre vietnamien a affirmé que le Parti communiste vietnamien souhaitait renforcer ses liens avec le Pakatan Harapan (Alliance de l'espoir), au pouvoir, de Malaisie.

Les deux Premiers ministres ont salué l’échange de lettres entre les deux Assemblées nationales concernant la création de l’association des parlementaires d’amitié Vietnam-Malaisie et se sont engagés à soutenir le groupe dans ses efforts pour améliorer la compréhension mutuelle et renforcer les liens entre les deux organes législatifs et les deux pays.

Le plan d’action sur la matérialisation du partenariat stratégique entre les deux pays durant la période 2020-2025 portera notamment sur l’économie, la défense, la sécurité, la coopération maritime, l’innovation, les sciences, l’éducation et le travail.

Ils ont convenu de lancer rapidement des mécanismes de défense bilatéraux, y compris un comité de haut niveau sur la coopération en matière de défense et des consultations navales, tout en intensifiant la signature de documents de coopération tels qu'un mémorandum d'accord sur la coopération en matière de défense, un mémorandum d'accord sur la mise en place d'une patrouille commune et d'une ligne directe en mer, un accord sur la coopération juridique, les accords sur la prévention et le contrôle de la traite des êtres humains et sur le transfèrement des personnes condamnées.

Hôte et invité ont partagé leurs expériences en matière de lutte contre la corruption et ont convenu d'étendre les liens entre les agences concernées, considérant cela comme l'un des piliers de la mise en place d'un gouvernement transparent, facilitateur et orienté vers l’action.

Nguyên Xuân Phuc et Mahathir Mohamad ont convenu de prendre les mesures nécessaires pour porter dans les meilleurs délais la valeur du commerce bilatéral à 15 milliards de dollars.

La Malaisie est le huitième investisseur au Vietnam avec environ 600 projets d’une valeur totale de 2 milliards de dollars.

La Malaisie investira davantage au Vietnam dans des projets de haute technologie, à haute valeur ajoutée et respectueux de l’environnement, a promis Mahathir Mohamad.

La Malaisie importera davantage de produits agricoles, sylvicoles, aquacoles et des produits Halal vietnamiens. Le gouvernement malaisien continuera à garantir les intérêts légitimes et à faciliter la vie et le travail des Vietnamiens en Malaisie, a assuré son Premier ministre.

Les deux parties ont souligné l'importance de la collaboration pour améliorer la qualité de la main-d'œuvre et développer les liens culturels et les échanges entre les peuples. Le gouvernement malaisien continuera à garantir des intérêts légitimes et à créer des conditions favorables pour les travailleurs vietnamiens vivant en Malaisie.

En ce qui concerne la coopération marine, les deux chefs de gouvernement ont promis de partager leurs expériences en matière d'élaboration de stratégies pour l'économie, les sciences et l'énergie marines. Ils se sont félicités du fait que les deux parties sont parvenues à un accord sur le contenu d'un mémorandum d'accord sur la coopération en matière d'application de la loi et de recherche et sauvetage en mer, un pas en avant vers la signature rapide du document.

Ils ont convenu que deux pays travailleraient en étroite collaboration pour traiter les pêcheurs contrevenants qu’il aura arrêtés dans ses eaux avec humanité dans le respect du droit international.

En ce qui concerne les questions stratégiques et de sécurité d'intérêt commun aux niveaux régional et mondial, Mahathir a affirmé que la Malaisie soutenait fermement le Vietnam en tant que président de l'ASEAN en 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020 - 2021.

Le Vietnam et la Malaisie collaboreront avec les autres pays de l’ASEAN pour maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de la navigation maritime et aérienne en Mer Orientale.

Les deux Premiers ministres ont partagé de profondes inquiétudes devant les dernières évolutions en Mer Orientale et ont appelé à résoudre les litiges par des voies pacifiques, conformément au droit international, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Suite à leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature de la lettre d’intention pour une coopération juridique, la recherche et le sauvetage en mer entre les deux pays. En leur présence, les deux Assemblées nationales ont échangé les lettres sur la création du groupe des parlementaires d’amitié Vietnam-Malaisie. – VNA