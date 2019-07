Vientiane, 9 juillet (VNA) - Les ministères vietnamien et laotien de la Sécurité publique ont tenu la 10ème conférence le 9 juillet à Vientiane afin de faire le point sur leur travail commun contre la criminalité.

Le général de brigade Thongsavanh Vongsavath, directeur général adjoint du département de la police du Laos. Photo : VNA



L'événement était coprésidé par le général de brigade Thongsavanh Vongsavath, directeur général adjoint du département de la police du Laos, et le colonel Vu Quoc Thang, vice-directeur de l'Office des enquêtes policières.



S'exprimant lors de l'événement, le responsable laotien a déclaré que son pays faisait face à des défis en matière de trafic de drogue et d'êtres humains, et de crimes organisés utilisant les hautes technologies.



Il a ajouté que l'événement offrait aux deux parties une chance de résoudre efficacement les problèmes sociaux et les phénomènes négatifs.



Les deux parties se sont informées de la situation en matière de sécurité sociale dans leur pays respectif et ont examiné les résultats de la mise en œuvre du procès-verbal de la conférence précédente.



Ils ont souligné la nécessité d'améliorer le partage d'informations et d'expériences et de mettre en œuvre efficacement un plan de lutte contre la criminalité afin de garantir la sécurité et l'ordre régionaux.



Dans un proche avenir, ils collaboreront étroitement pour lutter contre la criminalité liée à la drogue et coopéreront avec Interpol et l'ASEANPol pour lutter contre la criminalité transnationale, en particulier la traite d'êtres humains, la contrebande et la criminalité liée à l'immigration illégale, dans le but de construire une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement.



En conclusion de la conférence, les deux parties ont signé le procès-verbal de la réunion. -VNA