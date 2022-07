Hano (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a proposé le 18 juillet de rechercher des mesures pour porter la coopération économique entre son pays et le Laos au même niveau des relations politiques, en plus de promouvoir les relations bilatérales dans d'autres domaines importants, tels que culture, défense et éducation.

Le Premier ministre vietnam ien Pham Minh Chinh (droite) et le vice-président lao Bounthong Chitmany, en visite officielle à Hanoï. Photo : VNA

Recevant le vice-président lao Bounthong Chitmany, en visite officielle à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également suggéré de maintenir des visites régulières et des contacts à tous les niveaux entre les deux parties, en plus de mettre effectivement en œuvre les accords conclus lors de la 44e réunion Comité intergouvernemental Vietnam-Laos cette année.



De même, il a exhorté à accélérer la coopération bilatérale dans la construction d'une économie indépendante et autosuffisante avec une large intégration internationale, et dans la création d'un corridor juridique stable et transparent et la garantie d'un environnement favorable aux affaires dans chaque territoire.



Entre-temps, il a plaidé pour la promotion des liens bilatéraux dans les domaines de la science et de la technologie, du sport, du tourisme, de la coopération entre les localités et des échanges entre les peuples, tout en continuant à se coordonner étroitement dans les forums internationaux et régionaux et en maintenant le rôle central de l'ASEAN.

A son tour, le vice-président du Laos a salué la coopération efficace entre les deux parties dans l'organisation des activités célébrant le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos cette année, ce qui contribue à aider la communauté internationale à mieux comprendre la relation particulière et unique entre les deux peuples.



A cette occasion, les deux dirigeants se sont félicités de l'évolution positive des relations Vietnam-Laos dans tous les domaines ces derniers temps, et ont en particulier applaudi les contacts et échanges réguliers de haut niveau.



Ils ont souligné que la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux a atteint plus de 824 millions de dollars au premier semestre de l'année, soit une augmentation de 20,6% en glissement annuel, et que les investissements du Vietnam au Laos ont totalisé environ 64,5 millions de dollars au cours des cinq premiers mois, portant le capital total réalisé à environ 2,6 milliards de dollars.



Les deux parties ont promis de promouvoir les agences et localités des deux pays dans la mise en œuvre des accords bilatéraux conclus, en plus du déploiement d'importants projets de coopération entre les deux parties, pour célébrer l'Année de l'amitié Vietnam-Laos 2022.

A cette occasion, le Premier ministre vietnamien a respectueusement transmis ses salutations à son homologue lao, Phankham Viphavanh, ainsi qu'aux autres hauts dirigeants du Parti et de l'Etat lao. - VNA