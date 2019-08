La présidente de l'Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân, reçoit à Hanoi le vice-président de l'AN du Laos, Bounpone Bouttanavong. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale (AN), Nguyên Thi Kim Ngân a souligné la nécessité de continuer à resserrer des liens entre le Vietnam et le Laos, le considérant comme l’une des tâches stratégiques et significatives pour le développement de chaque pays.

En recevant le 20 août à Hanoï Bounpone Bouttanavong, vice-président de l’AN du Laos, la cheffe de l’organe législatif vietnamien a souligné que sur la base de la mise en œuvre des documents signés par les présidentes des deux AN, les Commissions des Relations extérieures des AN des deux pays devaient définir les plans de coopération pour 2020.

Bounpone Bouttanavong a fait savoir que lors son entretien avec son homologue vietnamien, Phung Quôc Hiên, les deux parties sont convenues de coopérer étroitement pour multiplier l’échange de visites des dirigeants des deux AN, organiser des séminaires thématiques et des cours de formation sur l’élaboration des lois.

Il a souhaité voir les deux organes législatifs continuer à bien coopérer pour l’organisation des séminaires, la formation de cadres, l’élaboration des lois, l’apprentissage en faveur des jeunes.

Le Laos coopérera étroitement avec le Vietnam durant son mandat de présidence de l'ASEAN et de l'AIPA en 2020, dans l'intérêt des deux pays et des pays membres.

Nguyên Thi Kim Ngân et Bounpone Bouttanavong ont également estimé que le nouveau siège de l’AN du Laos était un projet particulièrement important pour les deux Partis, les deux Etats et les deux organes législatifs, tout en soulignant que les deux parties continueraient à superviser étroitement afin de garantir la qualité de cet ouvrage.

A cette occasion, Bounpone Bouttanavong a transmis à Nguyên Thi Kim Ngân l'invitation d’effectuer une visite au Laos de son homologue laotien, Pany Yathotou. L'invitation a été acceptée.

Mardi après-midi, le vice-président de l’Assemblée nationale laotienne a été reçu par le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue.

Appréciant la coopération de plus en plus étroite entre les organes législatifs des deux pays, Vuong Dinh Hue les a appelés à favoriser la mise en œuvre des accords bilatéraux et à multiplier les visites de tous échelons dans les temps à venir. Il a également insisté sur la nécessité d’assurer le rythme et la qualité des travaux du projet de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale laotienne, lequel bénéficie d’une aide vietnamienne.

De son côté, Bounpone Bouttanavong a remercié le Vietnam pour son aide à la construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale laotienne, considérant cet ouvrage comme un symbole des relations bilatérales.

Il s’est réjoui du succès de la 7e conférence des Commissions des relations extérieures des Assemblées nationales du Cambodge, du Laos et du Vietnam, qui avait eu lieu récemment dans la province vietnamienne de Quang Ninh.

Il a affirmé que le Laos collaborerait étroitement avec le Vietnam qui assumera en 2020 la présidence tournante de l’ASEAN, la présidence de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), et commencera la même année son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021. -VNA