Remise de certificats aux participants lao. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Un cours de formation et de partage d'expériences liées à la mobilisation des masses entre la Commission de mobilisation des masses du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Comité central du Front d'édification nationale du Laos s'est terminé le 7 novembre à Hanoï.

Lors de l'événement, Pham Tat Thang, chef adjoint de la Commission de mobilisation des masses du Comité central du PCV, a indiqué que ce cours s'était focalisé sur 11 sujets liés à la théorie et à la pratique de la mobilisation des masses, dont la mobilisation des ethnies minoritaires et des Vietnamiens de l'étranger, l'encouragement de la population dans la promotion des valeurs traditionnelles et culturelles en association avec le développement de l'économie locale.

Photo : VNA

Il s'est déclaré convaincu que les contenus du cours seraient utiles au Comité central du Front d'édification nationale du Laos, mais également à la Commission de mobilisation des masses du Comité central du PCV dans l'élaboration de méthodes de mobilisation des masses.

L'occasion également pour les deux parties d’échanger et de tirer des leçons dans la direction et la mise en œuvre des tâches sur la mobilisation des masses dans chaque pays respectif, a-t-il ajouté.

Commencé le 25 octobre, ce cours de formation était l'un des contenus de l'accord de coopération entre la Commission de mobilisation des masses du Comité central du PCV et le Comité central du Front d'édification nationale du Laos pour la période 2021-2025. –VNA